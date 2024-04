Potenza: incendio in questa Scuola della provincia! Vigili del fuoco sul posto

“Mi sto recando direttamente a scuola, dove si è sviluppate un principio di incendio sembrerebbe causato da autocombustione in un piccolo deposito-bagno utilizzato dai collaboratori scolastici come rimessa di detergenti e prodotti per l’igienizzazione”.

Lo fa sapere il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, che aggiunge:

“Sul posto i Vigili del Fuoco di Villa d’Agri e la Dirigente Scolastica mi confermano che non ci sono alunni all’interno del piano interessato e che gli stessi sono stati prontamente evacuati e fatto rientrare a casa.

Nelle prossime ore vi terrò informati ed aggiornati, al momento la didattica è sospesa solo per le classi contermini allo spazio interessato“.