Potenza, incidente in provincia con auto che finisce in una scarpata! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, in data odierna, sono intervenuti in via Sanremo a Melfi per incidente stradale.

Giunti sul posto hanno trovato una autovettura in una scarpata che, per cause in corso di accertamento, ha percorso circa dieci metri prima di arrestarsi.

Per poter estrarre la donna 65enne che era alla guida dell’automobile, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori, ultimate le operazioni di recupero, la donna è stata affidata alle cure del 118, dopodiché hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e 118.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)