Potenza, incidente in provincia: mezzo ribaltato, persona coinvolta, strada chiusa! I dettagli

Lungo la strada statale 401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture” è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 25,200, nel territorio comunale di Rapone, in provincia di Potenza.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato, disperdendo il carico che trasportava lungo il piano viabile; il conducente del mezzo è rimasto ferito.

La circolazione è deviata allo svincolo di Rapone – Ruvo del Monte.

A seguito delle operazioni di recupero del mezzo, si procederà allo sgombero del materiale ed alla pulizia dal piano viabile, per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine.a

