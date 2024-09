Potenza: Inps, Comune e Caritas accanto alle persone che vivono situazioni di difficoltà. I dettagli

Siglato nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città di Potenza, al secondo piano della sede municipale di piazza Matteotti, il protocollo d’intesa per la collaborazione al Progetto ‘Inps per tutti’.

Ad apporre la propria firma in calce al documento sono stati la direttrice regionale dell’Inps Benedetta Dito, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e la direttrice della Caritas diocesana ‘Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo’ Marina Buoncristiano.

Nel documento le parti ravvisano:

“l’opportunità di sviluppare un rapporto di collaborazione in virtù dell’interesse comune ad un’azione di inclusione sociale e di sostegno alle fasce più deboli della popolazione”.

Inoltre manifestano la comune volontà di :

“attivare sinergie con soggetti operanti nel settore del volontariato, in grado di intercettare fenomeni di precarietà e disagio che determinano situazioni di marginalità ed esclusione dalle forme di assistenza garantite dall’Inps”.

Una collaborazione dunque finalizzata a promuovere:

“specifiche iniziative territoriali volte a consolidare i risultati della sperimentazione del Progetto ‘INPS per tutti’ e a garantirne la realizzazione attraverso la sinergia tra Inps, Comune di Potenza, Caritas Diocesana, con l’eventuale coinvolgimento di altre Associazioni del terzo settore presenti sul territorio”.

L’intento è quello di realizzare:

“iniziative locali volte a favorire i diritti inespressi da parte di persone che vivono in condizione di povertà, di disagio o di fragilità, offrendo loro il necessario supporto, individuando i loro bisogni e le eventuali prestazioni di cui hanno diritto”.

I firmatari così, di comune accordo, potranno anche organizzare nuovi eventi per la diffusione dei risultati raggiunti grazie alle iniziative congiunte”.

L’Inps si impegna a organizzare incontri formativi rivolti a operatori indicati dal Comune e dalla Caritas.

“In particolare, tali incontri potranno essere rivolti ai servizi sociali territoriali anche afferenti ad altri soggetti, sia del volontariato sia del privato sociale che supportano il Comune nell’accompagnamento di persone e famiglie a forte rischio di marginalità ed esclusione sociale”.

Per definire le modalità concrete di realizzazione della collaborazione a livello locale è costituito il Tavolo tecnico tra le parti, il cui coordinamento è affidato all’Inps per alcune specifiche attività:

• monitoraggio con cadenza semestrale dell’andamento del progetto ‘Inps per tutti’, dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità riscontrate;

• definizione di ulteriori modalità di intervento per supportare, durante l’iter di informazione e accesso alle prestazioni, le persone in condizione di grave marginalità che dovessero presentare particolari difficoltà;

• confronto e scambio di esperienze dall’analisi periodica dei dati sull’andamento del progetto sul territorio.

Il Sindaco nel ringraziare la direttrice regionale Inps, Dito, per “l’ottima iniziativa intrapresa e che abbiamo con grande entusiasmo sottoscritto insieme alla direttrice Caritas Buoncristiano”, si è detto sicuro:

“della riuscita di una collaborazione che individua nelle fragilità delle persone il proprio target d’intervento, volto a fare rete tra le Istituzioni e tutti gli altri soggetti che operano sul territorio, per essere concretamente accanto alle persone che vivono in situazioni di difficoltà, e per individuare in maniera sinergica e partecipata le modalità secondo le quali operare, per ottenere i risultati auspicati”.