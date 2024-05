Potenza: insediato il nuovo vescovo con la cerimonia in Cattedrale! Auguri di buon cammino

Potenza oggi accoglie l’arrivo del nuovo Arcivescovo Monsignor Davide Carbonaro.

Come spiega rainews il “primo atto prevede la cerimonia – in Cattedrale – di presa di possesso canonico del nuovo arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

Una celebrazione semplice, con alcuni gesti simbolici, tra cui la consegna del pastorale da parte del predecessore Salvatore Ligorio e l’insediamento sulla cattedra episcopale.

Ci sono molti sacerdoti e fedeli da Potenza, ma anche da Roma, da cui proviene il nuovo arcivescovo, che finora era parroco a Santa Maria in Campitelli, nel centro storico della capitale.

“Alla Tua luce vediamo la luce”.

Recita un versetto del salmo 36, da cui è preso il motto episcopale “In lumine tuo”, scelto da Carbonaro, che è stato ordinato vescovo a Roma lo scorso 4 Maggio.

Nato in provincia di Siracusa, ha 57 anni e fa parte dell’ordine religioso dei chierici regolari della Madre di Dio.

È il quinto arcivescovo metropolita dall’istituzione dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, nel 1986.

In questa sua prima giornata in diocesi, anche alcuni momenti privati: la preghiera, questa mattina, al Santuario della Madonna nera sul sacro monte di Viggiano e la visita ai malati nell’ Ospedale San Carlo.

Nel primo pomeriggio, nella casa circondariale cittadina incontrerà i detenuti.

Alle 16:00 – al parco Baden Powell – ci sarà il saluto ai politici e un momento di festa con i giovani.

Alle 17:00, infine, nella chiesa di San Giovanni Bosco, Mons. Carbonaro presiederà la messa di inizio ministero.

Nell’oratorio della parrocchia verrà allestito anche un maxi schermo per chi non riuscirà a entrare in chiesa”.