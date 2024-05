Potenza: Joe C, Vale Lambo e Nello Daniele in concerto alla festa patronale di San Gerardo! I dettagli

Saranno Joe C, Vale Lambo e Nello Daniele a esibirsi sul palco di piazza Mario Pagano la sera del 30 maggio, in occasione della festa patronale dedicata a San Gerardo la Porta, ultimo giorno dei festeggiamenti previsti in città.

A presentare la serata Mr Parsia che introdurrà anche gli artisti lucani che arricchiranno l’appuntamento, i Live 122, gruppo formato da Kid Howl e Slira.

Live 122 nasce nel 2020 subito dopo il lockdown.

Ma è il 2024 l’anno artistico più importante perché, dopo 2 anni, si arriva alla pubblicazione dei brani realizzati nel quadriennio.

Previste inoltre le performance di Jaay V, Tommaso Marchese, Vins e Francesco Velluzzi.

Ingresso libero per le prime 3.500 persone che arriveranno in piazza, con inizio del concerto fissato alle 20,30.

Piano di sicurezza, filtraggio degli ingressi, scale mobili aperte fino all’una di notte, parcheggio gratuito su viale dell’Unicef, volontari, forze dell’ordine, bagni chimici, uno sforzo organizzativo notevole quello affrontato affinché – come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa – i potentini, in particolare quelli più giovani, possano vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Di seguito la locandina con i dettagli.