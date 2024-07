Potenza: la Città riparte con la festa del gioco in strada. Ecco l’iniziativa per i nostri bambini

Giunta alla sua sesta edizione, la Festa è promossa dal Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà nell’ambito del progetto Il Mago delle comete, è organizzata con il supporto della cooperativa Centostrade e del Comune di Potenza e co-progettata con i partner di progetto e con tutte le persone e le realtà che hanno risposto alla chiamata al gioco.

Il programma delle attività è in continuo aggiornamento e prevede percorsi ludici, attività di circo e giocoleria, libri e letture, musica, laboratori artistici, serigrafia e molto altro ancora.

Scopo della festa: ripensare le strade come luoghi di incontro e di comunità. Non solo vie di transito per raggiungere distratti una meta, bensì spazi di vita, esperienza ludica, contatto, relazione.

La “Festa del gioco di strada” è divertimento ma è anche opportunità di scegliere il modo in cui vogliamo essere città, tutte e tutti insieme.

È possibile seguire lo sviluppo dell’evento e delle sue proposte sulla pagina facebook del progetto: Il mago delle comete.

“Il mago delle comete” è un progetto di contrasto alla povertà educativa proposto dal Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà e selezionato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sviluppato in partenariato con il Comune di Potenza U.D. Servizi alla Persona, la Direzione Musei Basilicata, la Cooperativa Sociale Centostrade, la Cooperativa Sociale Lithodora, la Fumetteria Comicstore, l’associazione Zer0971 e l’associazione Optì Pobà.

Partecipano inoltre alla Festa la cooperativa Il Melograno, le Associazioni La luna al guinzaglio e Officine Officinali, il Comitato di quartiere Rione Lucania e tanti amici e volontari.

Di seguito la locandina con i dettagli.