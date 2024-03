Potenza: la comunità e i turisti avranno un luogo che accoglierà i visitatori di passaggio o gli studiosi del nostro territorio. Il progetto

A Potenza il 21 Marzo 2024 alle ore 17 nel Palazzo Turismo e Cultura sito in via Cesare Battisti, 22 si terrà la presentazione del progetto e della mostra fotografica permanente denominata ‘INFO POINT’ per collegarsi al nuovo utilizzo del primo piano del noto palazzo.

Spiegano gli organizzatori:

“In occasione di questa iniziativa espositiva si darà vita alla quinta edizione di PotenzArtCity dell’associazione EDM ARTELIER, grazie a curatori di consolidata esperienza.

Il nuovo preciso contesto è finalizzato alla realizzazione di un luogo di accoglienza, documentazione e diffusione in area di proprietà comunale di Potenza città capoluogo della Basilicata, località centro storico.

A potenziare e a dare maggiore rilievo e visibilità ai luoghi da promuovere, saranno i selezionati progetti ed eventi vari di accoglienza sostenibile.

L’auspicio è quello di interessare i turisti e i fruitori abituali del percorso ricettivo potentino appassionandoli a nuovi scenari da vivere e consigliare a numerosi nuclei di partecipanti.

Il progetto prevede questo nuovo utilizzo del piano multimediale del palazzo Turismo e Cultura da offrire al pubblico, rendendo la struttura doppiamente funzionale all’accoglienza turistica.

Sarà prevista inoltre l’installazione di un pannello informativo interattivo posto sotto il porticato della menzionata costruzione”.

L’equipe tecnica e artistica dell’associazione Edm Artelier presieduta da Emanuela Di Mare, ha realizzato una tipologia di allestimento esclusiva per il primo piano del Palazzo Turismo e Cultura di Potenza.

Proseguono gli organizzatori:

“Si è ritenuto che la presentazione al pubblico di una mostra permanente o da variare all’occorrenza nei periodi più indicati, sia necessaria in un contenitore culturale che al piano terra ha lo IAT, adatto ai fruitori del luogo e ai turisti, e al secondo piano sviluppa da alcuni anni convegni, dibattiti, eventi e presentazioni per lo più attinenti al nostro territorio.

Il primo piano in oggetto ha ospitato mostre di varie organizzazioni più volte, ma tutte con una durata minima o temporanea.

Offrire in continuità l’esposizione giusta agevolerà la comunicazione futura.

La comunità e i turisti avranno un piano ben disposto che accolga i visitatori di passaggio o gli studiosi del nostro territorio, includendo gli abitanti che non conoscono tutti i monumenti e i siti del capoluogo, e che favorisca l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie in anteprima sui monitor già esistenti, selezionando storie, vissuti, tradizioni e cultura territoriale con spot da alternare a seconda delle stagioni, collegabili alle arti gastronomiche, di seguito alle storicità del capoluogo e alle fasi espressive di ciò che si può apprendere visitando le chiese e i palazzi più noti comprendendo i teatri e tutti i numerosi musei.

La parte descrittiva multimediale può avvalersi di presenze fisiche di promotori o operatori turistici competenti che tramite i video dettagliano le proposte e anche le foto selezionate o i dipinti, sculture o installazioni.

Il primo piano del Palazzo Cultura e Turismo non risulterà così solo un Info Point per le promozioni degli eventi in città, ma un distributore di notizie utili ai turisti per incentivare interesse e potenziare lo sviluppo e la conoscenza della città che auspica a maggiore frequentazione di non residenti e quindi maggiore crescita economica e in prospettiva più lavoro e benessere per i residenti”.