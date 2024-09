Potenza: la Festa della natura arriva in città grazie a questa iniziativa! I dettagli

Sensibilizzare i cittadini e i municipi alla presenza e al valore del verde in città, tutelarlo, incrementarlo, riscoprirlo.

Questi gli obiettivi di “Urban Nature”, la festa della Natura in città promossa dal WWF, che torna per la sua VIII edizione con centinaia di appuntamenti in tutta Italia.

Per capire l’importanza del verde in città basta guardare ai dati più recenti.

Secondo il Servizio europeo sul cambiamento climatico di Copernicus, il mondo ha appena vissuto l’estate più calda mai registrata sia a livello globale che europeo e agosto è stato anche il 13° mese su 14 in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C i livelli preindustriali.

La serie di temperature record a cui stiamo assistendo sta aumentando la probabilità che il 2024 sia confermato come l’anno più caldo di sempre. Questo ha impatti diretti sulla salute umana.

Soprattutto dei più fragili.

Il WWF ricorda che oltre il 4% della mortalità estiva nelle città europee è attribuibile alle isole di calore urbane, soprattutto nella fascia di età over 65.

Solo nel 2023 il caldo ha causato più di 47 mila (47.690) decessi in Europa e l’Italia è tra i Paesi con i più alti effetti del calore sulla mortalità giornaliera.

L’assenza di verde in città gioca un ruolo importante proprio nella creazione delle isole di calore: tra gli elementi che portano alla nascita di questo fenomeno c’è infatti la sproporzione tra materiali edili (come asfalto, cemento, metallo) e le aree verdi in città.

Nelle aree urbane, all’aumento delle temperature si aggiungono i fenomeni meteorologici estremi, come le piogge intense, di fronte ai quali le città mostrano elevata vulnerabilità.

Altro grande problema delle città è l’inquinamento dell’aria, particolarmente grave a causa dell’intensità dei trasporti, attività industriali e impianti di riscaldamento e raffreddamento.

A causa dall’eccessiva cementificazione, dell’inquinamento e del riscaldamento globale le città sono diventate hotspot critici a cui si richiede una trasformazione verde urgente per garantire benessere e qualità di vita agli oltre 4 miliardi di persone che, nel mondo, ci abitano.

Ma il verde urbano è una efficace soluzione basata sulla natura (NBS-Nature Based Solutions), come spiega il WWF, genera cioè un effetto positivo nel contrastare questi fenomeni poiché la presenza di piante in città riduce le temperature, previene e contiene i danni causati da inondazioni, mitiga i nubifragi improvvisi (volgarmente detti “bombe d’acqua”) e contribuisce a ripulire e disinquinare l’aria, rimuovendo fino al 20% del particolato emesso dal traffico, dall’edilizia e dalle industrie.

L’esperienza di molte città nel mondo -come, ad esempio, la trasformazione di vecchie strade e spazi abbandonati a Medellín in “corridoi verdi” con alberi e piante, che ha diminuito la temperatura media nelle aree coinvolte di circa 2°C, contribuendo a migliorare il comfort termico e la qualità dell’aria- ha dimostrato come il verde urbano sia un essenziale strumento di adattamento agli effetti del cambiamento climatico.

Afferma Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia:

“Per quel che riguarda l’inquinamento, un solo ettaro di foresta urbana può rimuovere mediamente 17 kg/anno di PM10 e 36 kg/ anno di ozono troposferico, quello presente negli strati dell’atmosfera in cui viviamo.

Con Urban Nature, la nostra festa della natura in città, vogliamo diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani”.

Saranno oltre 100 le iniziative sul territorio dedicate al verde urbano organizzate nel fine settimana del 28 e 29 settembre dai volontari WWF e dalle Associazioni Amiche di Urban Nature, che offrono un ampio ventaglio di attività per far scoprire la natura in città e la sua importanza per il benessere delle persone: Roma, Milano, Cagliari, Chieti, Palermo, Siena, Bologna, Parma, Trieste e molti altri sono i comuni.

Sarà possibile portare a casa una piantina di erica e sostenere i progetti per tutelare e aumentare il verde nelle città italiane. Questa edizione di Urban Nature è realizzata in partnership con i Carabinieri Forestali Raggruppamento Biodiversità e ha ricevuto il patrocinio dal Ministero Ambiente, ISPRA e Anci.

Nella città di Potenza, a cura del WWF Potenza e Aree Interne e in collaborazione col Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, si terranno attività nel Parco Fiore Bianco di rione Macchia Romana.

S’inizierà alle ore 9.30 con didattica ambientale e passeggiate sensoriali.

L’evento si concluderà con la messa a dimora di un albero.

All’iniziativa parteciperà anche l’ambasciatore Epale – Indire della Basilicata Mario Musacchio per sostenere insieme al WWF una maggiore consapevolezza dei legami tra condizioni dell’ambiente e benessere delle persone e per presentare il programma Erasmus e la priorità Green, nonché il Target 4.7 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.