Potenza, la Protezione civile incontra esperti esteri per riflettere su questi temi. Le foto

Si è conclusa con una visita guidata alla Sala Operativa della Protezione Civile comunale di Potenza la seconda e ultima giornata del progetto Fire Free MED (FRED), promosso nell’ambito del programma INTERREG EURO-MED 2021-2027, che mira a sviluppare strategie all’avanguardia per prevenire e mitigare il rischio incendi nei territori mediterranei, sfruttando strumenti come telerilevamento, ICT e droni.

Un’importante occasione che ha offerto ai partner stranieri l’opportunità di approfondire la conoscenza delle procedure operative e delle tecnologie utilizzate nel coordinamento delle emergenze.

Ad accogliere i partecipanti Giuseppe Brindisi, responsabile della Protezione Civile del Comune di Potenza, che ha illustrato un breve excursus storico sul sistema italiano di protezione civile e illustrato le principali funzioni della struttura.

Il responsabile ha innanzitutto sottolineato:

“Il duplice ruolo operativo della Protezione Civile di Potenza che agisce sia come Centro Operativo Comunale (COC) sia come Centro Operativo Misto (COM).

Configurazione, questa, che consente un’azione sinergica con i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e altre forze dell’ordine, sotto il coordinamento dei prefetti di Potenza e Matera.

Il carattere trasversale della struttura che opera secondo il principio di sussidiarietà.

Un principio che prevede interventi differenziati, a seconda della gravità e natura dell’emergenza e coordinati a livello comunale, provinciale e regionale, garantendo una gestione efficace dei rischi idrogeologici, delle emergenze meteorologiche e delle crisi, come dimostrato durante la pandemia da Covid-19.

In situazioni di emergenza, l’organizzazione si distingue per la capacità di intervento rapido ed efficace, grazie a una rete strutturata che opera in stretta sinergia con istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e volontari.

Un ruolo centrale è riservato proprio ai volontari, il cuore pulsante della Protezione Civile.

Grazie alla loro dedizione e preparazione sono fondamentali per essere pronti ad agire in caso di emergenza e il loro contributo è inestimabile per la sicurezza della comunità”.

La visita ha rappresentato un momento significativo per evidenziare il legame tra il progetto FRED e l’attività della Protezione Civile, entrambe accomunate da un impegno per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Ecco alcune foto dell’incontro.