Potenza, l’Academy Basket riparte da Cercola: ”Vogliamo partire col piede giusto”. I dettagli

Parte da Cercola il primo campionato di Serie C unica nella storia dell’Academy.

Con palla a due alle ore 19.00 sul parquet di Viale dei Platani, domani la squadra di Vincenzo Bochicchio è impegnata nella 2^ giornata di andata, ma nei fatti si tratta del debutto assoluto per i potentini, dopo il rinvio al 18 Ottobre della sfida d’esordio interna con Sant’Antimo.

Subito una trasferta insidiosa e sul campo di una delle dirette concorrenti alle zone alte della classifica sul cammino di Giuseppe Pace e compagni, che affronteranno un roster uscito sconfitto di misura (62-61), pur avendo comandato per larghi tratti, dalla trasferta inaugurale di Parete.

L’esperienza dei sempre temibili esterni Moccia (’84) e Smorra (’88), unita al fosforo del play De Rosa e la solidità di Hauber e Scognamiglio rappresenta l’anello di congiunzione del roster arancionero rispetto alla passata stagione, dove l’Academy prevalse in entrambe le sfide (56-50 fuori casa; 68-67 al PalaPergola) su una squadra comunque altrettanto capace di conquistare la promozione, al termine di un’agguerritissima serie con Agropoli chiusasi solo a gara 5.

E’ cambiata invece la guida tecnica, col bravo Virgilio Esposito già incrociato come coach dello Sporting Portici – una delle squadre che meglio avevano impressionato nella passata regular season – ora alla guida della Pallacanestro Cercola, rinforzata dagli arrivi nel pitturato dei lunghi Luongo (da Sant’Antimo) e Gervasio, avversario a Potenza con la canotta di Maddaloni, così come lo è stato l’interessante play Platano, tra i migliori della giovanissima Secondigliano del campionato scorso.

Il debutto, dunque, si presenta subito come un valido banco di prova nel percorso di una Academy rinnovata rispetto alla passata stagione e reduce da un precampionato non senza vicissitudini, ma rientrata sul parquet del PalaPergola per gli allenamenti proprio nella settimana d’avvicinamento alla prima sfida ufficiale del campionato 2023/24.

A presentare la partita di domani, che sarà arbitrata dai signori Petruzziello e Petrisco di Avellino, è il capitano potentino Giuseppe Pace, certamente tra i più attesi in un’annata che sa di ripartenza dopo l’infortunio al legamento crociato patito alla 5^ giornata del campionato scorso:

”Sappiamo ci attende subito un match complicato, sul parquet di una squadra esperta e rodata per questo campionato, che a dispetto della sconfitta ha condotto per larghi tratti su un campo difficile come quello di Parete – conferma il numero 3 lucano – proprio per questo vogliamo partire col piede giusto: sarebbe una vittoria di prestigio ed una importante iniezione di fiducia per il nostro cammino”. a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)