Potenza: l’Academy pronta a ricevere la visita di un’altra delle grandi favorite di questo campionato. In bocca al lupo!

La “prima” al PalaPergola di Giovanni Putignano vedrà l’Academy ricevere la visita di un’altra delle grandi favorite di questo campionato, Lascuoladibasket Lecce.

Terza in classifica a quota 12, la formazione salentina guidata da coach Michelutti ha fatto bottino pieno in tre circostanze lontano da casa, aggiudicandosi 20-0 a tavolino la gara di Foggia per un’irregolarità alla misura dei canestri e con i punteggi di 69-63 e 68-66 rispettivamente le trasferte di Corato e Mesagne.

Dati evidenti che lasciano intendere come la squadra rossoblù dovrà innanzitutto contenere le folate offensive avversarie per provare a tornare a conquistare due punti che aprirebbero al meglio, soprattutto sotto l’aspetto della fiducia e convinzione, il nuovo ciclo tecnico inaugurato in settimana.

L’ala Ouandie (21 punti per gara), arrivata a pochi giorni dall’inizio del campionato, si presenta come leader offensivo di un roster che si può pregiare anche della qualità ed esperienza di Ingrosso e Cantagalli (oltre 18 punti di media) tra gli esterni, nonché della perimetralità di Vidakovic e la pericolosità offensiva di Dosic e del sempreverde (44 anni) Manuele Mocavero nel pitturato.

Era la stagione 2001/2002 in quel di Campli – peraltro avversario anche della Potenza ’84 alla Palestra CONI – quando il neocoach rossoblù conduceva alla vittoria del campionato di Serie B la squadra farnese, tra le cui fila militava proprio il pivot ora in forza alla LSB.

Servirà, dunque, prima di tutto una prestazione difensiva di livello per permettere all’Academy di poter giocare alla pari contro il team salentino, unita a sfruttare le caratteristiche peculiari di una squadra giovane e fisicamente prestante, sempre in cerca della prima vittoria stagionale contro un’avversaria di alta classifica.

Dopo la positiva prestazione di domenica – 6 punti ed una buona presenza sui due lati del campo al cospetto di un mostro sacro per questi livelli quale Goran Bjelic – Matjia Joksimovic è chiamato ad una ulteriore prova di solidità sotto i tabelloni.

Conferma il centro classe 2004:

”Conosciamo la difficoltà della partita di domani, Lecce è una squadra non semplice da battere, ma nonostante questo saremo pronti per affrontarli.

Ci siamo allenati bene nel corso di questa settimana e andremo in campo con la giusta mentalità per cercare di conquistare i due punti: confido anche nella mia crescita personale per portare il mio apporto alla squadra”.

Palla a due come di consueto alle 18.00 con ingresso gratuito: arbitreranno l’incontro i signori Giovanni Semeraro di Corato e Giovanni Loglisci di Bari.