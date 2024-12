A Pignola fine settimana all’insegna della solidarietà: serve il vostro aiuto per sostenere chi ha bisogno!

Fine settimana all’insegna della solidarietà a Pignola, con due importanti eventi che si terranno da domani 7 e 8 dicembre.

È quanto fa sapere il Sindaco, Antonio De Luca, che aggiunge:

“DoniAmo col cuore – III Edizione proposta dall’ordine dei Cavalieri della nostra Regina degli angeli.

Presso la stazione autobus in via Aldo Moro, potrete donare prodotti alimentari non deperibili per sostenere le famiglie in difficoltà, grazie alla Caritas parrocchiale e Diocesana.

Raccolta della Fondazione Ant. Regali per il Natale solidale.

Insieme possiamo portare un sorriso a chi ne ha bisogno.

Non mancate!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.