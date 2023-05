Potenza, ladri tornano a colpire in provincia! Ecco i dettagli

La provincia di Potenza ancora ostaggio dei ladri.

Il Sindaco di Marsicovetere, Marzo Zipparri, denuncia:

“Dopo mesi di tranquillità, in queste immagini si rivedono in azione i ladri che hanno messo a segno nella serata di ieri a Villa d’Agri, un furto in abitazione e un tentativo interrotto dall’attivazione dell’antifurto.

Domani mattina scriverò al Prefetto di Potenza non solo per portarlo a conoscenza di quanto sta avvenendo, ma per ripristinare lo stato di sicurezza e di tranquillità che è caratteristica fondamentale dei nostri piccoli centri.

Intanto grazie alle immagini registrate sia dal sistema di sicurezza privato che dalla rete di video sorveglianza comunale, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare gli autori di questi reati.

Invito la cittadinanza a segnalare tempestivamente ai Carabinieri e alle forze dell’ordine tramite i numeri di pronto intervento, qualsiasi comportamento anomalo o sospetto nelle vicinanze delle proprie abitazioni“.

Ecco le immagini che mostrano i malviventi mentre si allontanano dal luogo dell’accaduto.

