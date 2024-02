Potenza: “l’amarezza dei residenti di queste contrade regna sovrana”! La denuncia

I consiglieri comunali Michele Beneventi ed Enzo Stella Brienza del gruppo Potenza Prima iniziano dalle contrade il percorso di ascolto dei cittadini.

Scrivono i consiglieri:

“Da tempo stiamo facendo degli incontri nella città di Potenza per ascoltare non solo le doglianze sulle incapacità di questa amministrazione, ma anche per creare proposte e progetti nuovi e credibili per la città che amiamo”.

Noi siamo convinti che la politica, la buona politica, si debba fare in mezzo alla gente ed è proprio tra loro che abbiamo intenzione di continuare a svolgere la nostra attività, come sempre abbiamo fatto.

E abbiamo deciso di partire dalle aree rurali, i cui cittadini avevano riposto grandi speranze in questa amministrazione, speranze puntualmente tradite.

L’amarezza dei residenti di queste aree regna sovrana!

Troppi i problemi irrisolti, con estesi territori che ancora oggi, nel 2024, sono sprovvisti di servizi essenziali quali fogna e gas.

Dopo un momento iniziale di cruda amarezza mista a triste rassegnazione, abbiamo iniziato a creare nuove proposte e idee, con la promessa di un impegno serio e concreto per dare soluzioni al degrado nel quale è caduta la città guidata da un governo sciatto e distratto.

Un esempio, ma è solo l’ultimo in termini temporali, è il disastro creato con i lavori di manutenzione straordinaria pedonale e veicolare del centro storico, per un importo di circa 290 mila euro, in largo Duomo, dove si è pensato di effettuare l’intervento in piena autonomia, senza neanche interpellare la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio, salvo poi tornare indietro, dopo le proteste ricevute coram populo e da parte dei consiglieri di opposizione che lamentavano la mancata presentazione del progetto nella commissione competente.

È opportuno e necessario andare oltre!

E lo abbiamo fatto grazie alle sollecitazioni di un gruppo di persone, con le quali abbiamo condiviso l’idea di partire da Potenza Prima, prima delle individualità, prima degli egoismi, la città prima di tutto.

Dobbiamo ringraziare in rappresentanza delle corrispettive aree periferiche:

1) ex C/da DRAGONARA

Donato Bonomo

2) ex C/da GIARROSSA

Gerardo Coviello

3) ex C/da CAVALIERI

Francesco Romaniello

4) ex C/da SAN LUCA BRANCA

Domenico Telesca

5) ex C/da BARAGIANO

Antonio Parente

6) ex C/da BOTTE

Nicola Santarsiero

7) ex C/da CENTOMANI/TORA

Margherita Sileo

8) ex C/da GIULIANO

Donato Coviello

9) ex C/da POGGIO CAVALLO

Vincenzo Verrastro

10) ex C/da SERRA

Enzo Stella Brienza

11) POTENZA EST

Michele Beneventi

Dall’incontro ufficiale di giovedì 22 Febbraio, si è evidenziato che la rinascita della città di Potenza deve necessariamente passare attraverso un’azione sinergica tra centro e periferie che comprenda un totale coinvolgimento di queste ultime, con uno sguardo e un’attenzione anche ai paesi vicini al capoluogo di regione. Per ora sono undici aree rurali che hanno dato la propria adesione al progetto, ma le ambizioni vanno ben oltre.

Continueremo il nostro percorso di ascolto in tutta la città, con la consapevolezza di lasciare la porta aperta a chi vorrà mettersi onestamente a disposizione di un impegno civico affinché Potenza possa tornare a svolgere degnamente il suo ruolo di capoluogo di regione.

Il nostro appello va a tutti i cittadini di buona volontà che hanno voglia di dare un contributo importante alla crescita della nostra città e non limitarsi all’elencazione delle cose che non funzionano.

Questo perché, come affermava Martin Luther King, ‘può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla'”.