Potenza, l’Asp prosegue con la campagna vaccinale: ecco giorni, orari e numero per le prenotazioni

La Asp Basilicata, in considerazione dell’aumento del numero delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti covid-19, ha definito il rafforzamento della campagna vaccinale.

Per il mese di gennaio, consapevoli di un possibile aumento di richieste, definito calendario in base al numero di prenotazioni. Secondo le nuove direttive dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, verranno richiamati tutti i prenotati per anticipare l’appuntamento e garantire celerità nello scorrimento delle liste d’attesa che allo stato attuale sono sature fino al 10 gennaio.

La Asp Basilicata infatti comunica alla gentile utenza che la campagna vaccinale anti-Covid19 proseguirà presso la sede di Via della Fisica a Potenza con attività ordinaria fino al giorno 5 gennaio 2024 secondo il seguente calendario:

Martedì 02/01/24 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Mercoledì 03/01/24 dalle 9.00 alle 13.00

Giovedì 04/01/24 dalle 9.00 alle 13.00

Venerdì 05/01/24 dalle 9.00 alle 13.00

Le prenotazioni si effettuano chiamando il numero dedicato 0971.425275 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.