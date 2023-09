Potenza: lavori di fresatura su questa strada. Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza emana ordinanza di divieto di transito e di sosta con rimozione su via Siena, per eseguire i lavori di fresatura e posa in opera del tappetino di usura a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Queste le modiche alla circolazione:

“dalle ore 7.00 del giorno 8/9/2023 fino a cessate esigenze

il divieto di sosta con rimozione e/o se necessario la chiusura momentanea al traffico veicolare in via Siena“.

Di seguito l’Ordinanza.

