Potenza, lavori in Largo Duomo: ecco le richieste

Interrogazione urgente presentata dai consiglieri Angela Blasi, Bianca Andretta e Marco Falconeri “riguardante l’intervento nella piazza antistante il Duomo e le eventuali interlocuzioni con le aziende che gestiscono i sottoservizi”:

“Considerata la nota situazione creatasi in largo Duomo;

Considerata la necessità di riposizionare le basole rimosse;

Tenuto conto dell’importanza della Piazza in questione e la necessità di preservare uno degli spazi più caratteristici e storici della città di Potenza;

Si chiede al Sindaco e all’Amministrazione se siano avvenute interlocuzioni con aziende che gestiscono i sottoservizi per accettare l’eventuale necessità di un intervento preventivo antecedente al riposizionamento delle basole.

Inoltre, si chiede di sapere se Codesta Amministrazione considerate le prossime festività (Pasqua, San Gerardo e Corpus Domini) non ritenga opportuno agire procedendo con le medesime modalità adottate per il Largo prospiciente la Chiesa di San Michele, così da avere la giusta tempistica non solo per permettere la celebrazione delle suddette festività religiose ma anche per addivenire ad una più puntuale visione di azione nella gestione della piazza”.