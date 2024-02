Potenza: lavori nei pressi dell’ingresso delle scale mobili in via Tammone. Ecco l’interrogazione urgente

Una interrogazione urgente è stata presentata dai consiglieri Angela Blasi, Bianca Andretta e Vincenzo Telesca, “riguardante i lavori antistanti l’ingresso delle scale mobili in via Tammone:

“Considerato che in prossimità delle scale mobili con ingresso da via Tammone insistono lavori edili per la realizzazione di nuovi fabbricati come da Consorzio Potenza ’90;

Considerato che l’area prospiciente l’accesso, utilizzata prima dell’inizio dei lavori come parcheggio, non è più fruibile;

Considerato che Codesta amministrazione, almeno per slogan, sostiene l’importanza dell’impianto meccanizzato e la possibilità di utilizzo dello stesso per raggiungere il centro storico;

Considerato che gli utenti, ad oggi, sono costretti a parcheggiare in spazi non destinati alla sosta;

Considerato che i suddetti lavori comporteranno un ridimensionamento degli spazi antistanti le scale mobili per la durata non inferiore a tre/quattro anni;

Si chiede al Sindaco ed alla Amministrazione quali possano essere le soluzioni da adottare per consentire un reale utilizzo delle scale mobili di via Tammone da tutti coloro che invece di utilizzare l’autovettura utilizzerebbero le scale mobili”.