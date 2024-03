Potenza, lavori su questa strada statale in provincia: ecco le ultime notizie

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Sala consiliare del Comune di Francavilla in Sinni, un importante tavolo di lavoro tra i sindaci dell’area, l’assessore regionale alle infrastrutture Dina Sileo e l’Anas.

Oggetto della riunione i lavori di manutenzione sulla strada statale 653 “Sinnica”.

Dichiara l’assessore Sileo:

“Siamo consapevoli dell’importanza cruciale che la strada statale 653 ‘Sinnica’ riveste per la connettività del territorio.

Pertanto, la collaborazione tra i vari enti coinvolti si rende necessaria al fine di minimizzare i disagi per gli utenti della strada durante le fasi di lavoro.

Gli interventi previsti sono fondamentali non solo per mantenere elevati standard di sicurezza ma anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini che quotidianamente percorrono tale tratto stradale.

Regione, Comuni e Anas si impegnano a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e a fornire aggiornamenti regolari alla comunità, assicurando che le operazioni si svolgano con la massima efficienza e nel rispetto delle esigenze di chi vive e lavora in queste aree”.

Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale alle infrastrutture Dina Sileo per la Regione Basilicata, l’ingegnere Ferrara, l’ingegnere Lippolis e l’ingegnere Sabato per l’Anas e i sindaci di Francavilla in Sinni, Episcopia, Terranova di Pollino, Fardella, Chiaromonte, Senise, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Cersosimo, San Costantino Albanese e Valsinni.