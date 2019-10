Potenza, lavori in via Mazzini: “gruppo di esercenti lamenta da tempo disagi ed un calo degli introiti delle attività”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Marco Falconeri ha presentato la seguente interrogazione:

“Da diverso tempo la viabilità di viale Mazzini è interessata da una serie di lavori;

da questa estate infatti la stessa ha cominciato ad essere interessata da lavori di scavo per il rifacimento della rete idrica, della rete telefonica/internet ed elettrica;

con ordinanza dell’Ufficio Mobilità a firma del dirigente Grano 297 del 23 agosto 2019 in prosecuzione delle ordinanze n. 224/2019 e n. 233Bis/2019 veniva istituito:

il senso unico a scendere su via Mazzini (direzione villa S. Maria);

il divieto di accesso su tutta via Mazzini a salire, a partire dall’intersezione con via Cavour, via Ciccotti, viaAngilla Vecchia;

dopo l’intersezione con via Roma e via Caserma Lucania, il traffico in discesa da via Mazzini incanalato in direzione via Angilla Vecchia (corsia sinistra della carreggiata) e in direzione via Cavour via Ciccotti (corsia destra della carreggiata);

– il divieto di sosta sul lato destro di via Mazzini, nei tratti individuati in fase esecutiva;

dalla lettura della predetta ordinanza si istituiva tale assetto sino al 27.09.2019

TENUTO CONTO CHE

alla data della presente la situazione non è mutata;

un gruppo di esercenti lamenta da tempo disagi ed un calo degli introiti delle attività da loro gestite legate a tale situazione;

gli stessi temono che alla conclusione dei lavori il senso unico adottato possa essere reso permanente in tutto o in parte.

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e l’assessore alla viabilità Giuseppe Pernice per conoscere

1) qual è la tempistica per la conclusione dei lavori indicati;

2) se e quando verrà ripristinato il doppio senso di circolazione sull’intero tratto di via Mazzini;

3) se è intenzione di questa amministrazione mantenere il senso unico nella parte terminale di via Mazzini”.