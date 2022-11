Potenza: le mamme della Cucciolo Onlus, dopo due anni di stop, continuano a sostenere le famiglie dei bambini prematuri. Ecco l’iniziativa

Il 17 Novembre in tutto il mondo si festeggia “la Giornata Mondiale della Prematurità”.

Quest’anno il tema principale di questa giornata è “l’ABBRACCIO del genitore” visto nell’ottica della prematurità come una vera e propria terapia, sostenendo l’importanza del contatto pelle a pelle tra il bambino e mamma e papà, come parte integrante della cura per i bambini ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale.

In occasione di questa giornata la Cucciolo Onlus è lieta di comunicare che dopo lo stop degli anni precedenti causato dalla pandemia, è pronta a ripartire con l’organizzazione di eventi aperti al pubblico per celebrare questa importante giornata:

“Domani alle ore 11.30 presso l’ U. O. DI Neonatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, sarà allestita una mostra fotografica dedicata ai piccoli “Guerrieri” e verranno illustrati i progetti realizzati dalla nostra associazione negli anni passati e verranno presentati quelli in programma per il prossimo anno.

Interverranno inoltre durante la manifestazione il sindaco di Potenza Mario Guarente, il Direttore Generale del San Carlo dott. Giuseppe Spera e il Primario dell’ U. O. di Neonatologia dott.ssa Simona Pesce.

Domani pomeriggio alle ore 17.30 presso il Taaluma Park a Tito festeggeremo insieme ai piccoli guerrieri e a chiunque voglia sostenerci e condividere questa Gionata con noi, l’evento è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione al numero Cucciolo 329/1253785, in quanto è consentito un numero di ingressi limitato.

Abbiamo inoltre invitato i comuni della regione ad illuminare di viola I loro monumenti e speriamo che il nostro invito sia stato accolto da molti di loro”.

Di seguito la locandina dell’evento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)