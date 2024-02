Potenza: l’Esercito incontra gli studenti lucani. I dettagli

Domani, 27 febbraio, a Potenza, nel Campus Universitario di Macchia Romana, si svolgerà un evento organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata finalizzato all’orientamento degli studenti lucani di prossimo inserimento nel mondo del lavoro.

Per l’occasione, il Comando Militare Esercito “Basilicata”, provvederà ad allestire un Infopoint dove, sarà possibile interfacciarsi col personale qualificato dell’Esercito che fornirà tutte le informazioni necessarie per intraprendere una carriera da professionista in divisa.

Verranno illustrati i concorsi per l’accesso all’Accademia Militare, alla Scuola Marescialli, i concorsi per Ufficiale in Ferma Prefissata, Ufficiale a Nomina Diretta e per il per Volontari in Ferma Iniziale, oltre al bacino della Riserva Selezionata.

Il Comandante Militare Esercito “Basilicata”, Colonnello Gennaro Scotto di Santolo, ha ringraziato il Rettore dell’Università di Basilicata per aver voluto, in questo contesto, la presenza dell’Esercito con un proprio assetto.

Ha sottolineato, inoltre, l’importanza di tale evento quale interessante opportunità promozionale e informativa rivolta alle nuove generazioni che intendono mettere a frutto i propri studi nell’ambito dei diversi profili di carriera nell’Esercito.