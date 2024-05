Potenza, manca pochissimo al concerto di Joe C, Vale Lambo e Nello Daniele: ecco gli orari delle scale mobili

Scale mobili ‘Santa Lucia’ aperte fino alle 2:00 di questa notte e gli impianti ‘Prima’ (viale Marconi – via del Popolo) e ‘Armellini’ (tra via Armellini-via Mazzini e via Due Torri) aperti fino all’una di questa notte.

Così avvisa la cittadinanza il Comune di Potenza che precisa:

“La decisione dell’amministrazione comunale per agevolare gli spostamenti di quanti raggiungeranno il centro storico per assistere al concerto di Joe C, Vale Lambo e Nello Daniele, che si esibiranno sul palco di Piazza Mario Pagano stasera, 30 maggio, in occasione della festa patronale dedicata a San Gerardo la Porta, ultimo giorno dei festeggiamenti previsti in città.

A presentare la serata Mr Parsia che introdurrà anche gli artisti lucani che arricchiranno l’appuntamento, i Live 122″.