Potenza, manca pochissimo al Natale! Queste persone hanno bisogno di voi. Ecco le parole di Angelo

Il Natale ha a che fare con il dare più che con il ricevere.

Doni meravigliosi che non si trovano solo sotto l’albero ma che hanno sempre più l’impronta della solidarietà.

A firma di questo meraviglioso progetto ecco in prima linea l’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“ che, attraverso azioni benefiche, di anno in anno continua a perseguire l’obiettivo di aiutare i più bisognosi.

L’azione di un ente no-profit che à costantemente soluzioni a un bisogno sociale ed educativo.

Dopo la grigliata di Ferragosto (ultima in ordine temporale nella lunga lista delle attività benefiche) in vista delle prossime festività, l’Associazione ripropone la raccolta fondi con donazione libera per le famiglie indigenti e per le case famiglie della città.

Lo scopo senza dubbio è nobile: donare un piccolo sorriso e qualcosa in più sulla tavola di chi ha più bisogno affinchè vivano nella maniera più serena possibile questo Santo Natale.

Il presidente Angelo Triani ha raccolto il grido di aiuto lanciato dalle tante famiglie bisognose dichiarando alla nostra Redazione:

“Ci rendiamo conto che è un momento difficile per tutti, anche per chi deve donare.

Per questo, in questo 2023, abbiamo deciso di accogliere il Natale in modo differente.

L’associazione, da sempre vicina alle case famiglia e alle persone indigenti, donerà in beneficenza alcuni sacchetti dell’ottima carne della Macelleria Santangelo (Centro Carni) in Viale Dante a chi è, appunto, in difficoltà.

Tutti possono partecipare comprando la carne o offrendo una donazione libera.

Questa decisone è stata presa proprio in virtù di questo momento difficile.

E’ la nostra iniziativa solidale per sostenere la Casa Famiglia Melania, Don Tonino Bello e tutte le persone indigenti che vorranno contattarci.

Il nostro obbiettivo per questo Natale è garantire un pranzo e una cena dignitosi per tutti.

Abbiamo così rinnovato la nostra nota iniziativa della spesa solidale, per aiutare chi ha bisogno.

Tanti ragazzi si sono aggiunti alla nostra associazione e questo è un bellissimo messaggio.

Ricordiamo che tutti possono farne parte.

Con i nostri progetti già in passato è stato possibile donare molte cose: olio, farina, detersivi ecc. sia alle famiglie che alla Casa di Accoglienza Don Tonino Bello.

Grazie al trio la Ricotta per il supporto e a tutti coloro che hanno già aderito e che aderiranno al nostro invito, contribuendo ai progetti solidali della nostra associazione”.

L’Associazione infatti ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

La nostra Redazione non può che accogliere questa richiesta.

Con l’aiuto di tutti possiamo restituire un po’ di respiro alle famiglie già profondamente segnate dalle tante difficoltà.

Il grande cuore di Potenza certamente ci sarà ancora una volta.

Complimenti ad Angelo e al suo gruppo per aiutare concretamente i più bisognosi.

Grazie a chi ogni giorno si impegna a lanciare e realizzare nuovi messaggi di bontà e solidarietà.