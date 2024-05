Potenza, manca poco al mitico Pranzo dei Portatori! Ecco l’Ordinanza da rispettare

Manca poco alla nostra bellissima e attesissima Parata dei Turchi e come ogni anno a Potenza si è svolgerà il mitico “Pranzo dei Portatori del Santo”.

Per il corretto svolgimento dell’evento, ecco l’Ordinanza del Comune:

“Divieto di sosta con rimozione in via A. Rosica, dalle ore 24.00 del 23/5/2024 alle ore 24.00 del 30/5/2024 e comunque fino a cessate esigenze, su tutti gli stalli di parcheggio e sosta posti sul lato SX nel senso di marcia, confinanti con piazza M. Pagano (parcheggio libero, disabili, carico e scarico e sosta TAXI) fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione.

Divieto in via San Luca, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del 29/5/2024 e comunque fino a cessate esigenze su ambo i lati dal civico 7, fino a intersezione con largo Pignatari e largo Isabelli, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione.

Chiusura al traffico veicolare dalle ore 20.00 alle ore 2.00 nei giorni 25 – 27 – 28 – 30 maggio 2024 delle strade di seguito elencate: via Due Torri, via XX Settembre, via Fratelli Cairoli, via A. Rosica, via Caporella, vicolo G. Bruno, via IV Novembre”.