Sabia eletto nuovo Presidente del Comitato regionale UNPLI di Basilicata! Auguri di buon lavoro

È Vito Sabia il nuovo Presidente del Comitato regionale UNPLI di Basilicata 2022/2024.

L’assemblea elettiva si è svolta a Tito domenica 18 dicembre ed in questa occasione le Pro Loco iscritte all’Unpli hanno voluto alla guida dell’ente proprio Sabia, già Responsabile del Servizio Civile Unpli.

Le altre cariche dei membri del Comitato restano invariate:

Segretario del Consiglio UNPLI Basilicata: Consigliere Rosa Fortunato;

Responsabile gestione Piattaforma MyUnpli: Consigliere Rocco D’Elicio;

Responsabile della gestione pagine social: Consigliere Rocco D’Elicio;

Rappresentante Collegio dei partecipanti all’interno della Fondazione Pro Loco d’Italia: Saveria Catena;

Rappresentante Forum Terzo Settore Basilicata: Consigliere Nazionale Pierfranco De Marco;

Responsabile rapporti P.T. e Istituzioni regionali: Consigliere Michele Zuardi.

Il neo eletto Presidente, Vito Sabia, nel discorso d’insediamento ha dichiarato:

“Le Pro Loco aderenti all’UNPLI Basilicata rappresentano un punto di riferimento in quasi tutti i comuni lucani in termini di coesione sociale: con le loro attività di promozione del territorio, tutela delle tradizioni, del patrimonio storico-culturale e del folklore locali, valorizzazione dei prodotti tipici, contribuiscono in maniera decisiva a migliorare la qualità della vita delle comunità locali oltre che per i visitatori.

Il mio impegno personale come Presidente e quello di tutto il Consiglio dell’UNPLI Basilicata sarà quello di rappresentare e assistere quotidianamente le Pro Loco in termini di consulenza e formazione, soprattutto in un momento storico, quello che stiamo vivendo, particolarmente intenso per via della riforma del Terzo Settore, ancora in corso e nel quale le Pro Loco sono pienamente coinvolte.

Inoltre, cercheremo di valorizzare sempre più le opportunità che le Pro Loco offrono allo sviluppo a base sociale e culturale delle comunità”.

All’incontro, che ha coinvolto l’intero mondo Pro Loco, hanno partecipato i presidenti dei comitati regionali delle regioni limitrofe:

Luigi Barbati, Presidente Comitato Unpli Napoli;

Antonello Grosso La Valle, Consigliere Unpli Calabria;

Tony Lucido, Presidente Unpli Campania;

Rocco Lauciello, Presidente Unpli Puglia portando la loro testimonianza e sottolineando l’importanza della collaborazione da sempre in atto.

Il Presidente dell’Unpli Nazionale, Antonio La Spina, ha dichiarato:

“L’attenzione verso le Pro Loco di Basilicata c’è sempre stata e lo testimoniano anche gli eventi recenti per il 60esimo anniversario UNPLI: la consegna a Papa Francesco di un’opera di Antonio Saluzzi artista di Acerenza; la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata diretta dal Maestro Pasquale Menchise, lucano e Direttore musicale nazionale UNPLI”.

Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata, ha portato i saluti del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ed ha garantito alle Pro Loco di Basilicata di voler continuare questo percorso di collaborazione.

Ignazio Di Giovanna, Segretario Generale Unpli Nazionale, ha illustrato le novità sulla rete delle Pro Loco e la Riforma del Terzo Settore ricordando l’importanza di essere associati ad una rete nazionale come l’UNPLI che porta ad una serie di vantaggi e opportunità.

Per Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale Unpli Basilicata:

“Sono certo che con l’elezione di Vito Sabia, una persona molto apprezzata dai comitati UNPLI nazionali, avremo opportunità di crescita che andrà oltre i confini regionali”.

