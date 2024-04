Potenza: militari con la loro generosità hanno consentito la raccolta di diverse sacche di sangue e di emoderivati. Le foto

Martedì scorso, nella sede AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di Potenza, si è svolta una giornata di donazione all’insegna della solidarietà e della vicinanza alle esigenze del territorio lucano.

L’iniziativa, nata dalla consolidata collaborazione tra il Comando Militare Esercito “Basilicata” e l’AVIS di Potenza, ha visto l’adesione di numerosi militari che, con la loro generosità, hanno consentito la raccolta di diverse sacche di sangue e di emoderivati.

Al termine dell’evento, il Presidente dell’AVIS di Potenza, Antony Clementi, ricordando che il sangue non è un prodotto replicabile in laboratorio, ma che si può raccogliere unicamente attraverso le donazioni, ha ringraziato il Comandante Militare dell’Esercito in Basilicata, Colonnello Scotto di Santolo e il personale alle sue dipendenze per l’altruismo, l’alto senso civico dimostrato e l’impegno che l’Esercito profonde quotidianamente in favore della collettività.

Ecco le foto.