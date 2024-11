Potenza, misure di sostegno per lo smart working: ecco le ultime notizie

La quarta Commissione consiliare permanente (Politica sociale), convocata dal Presidente Nicola Massimo Morea (Azione), riunitasi oggi presso il Parlamentino lucano, ha licenziato all’unanimità due proposte di legge:

la P.d.L. n. 5/2024 “Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata”, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese.

“L’intento della proposta è di promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working quale modalità di esecuzione del rapporto subordinato e/o parasubordinato funzionale alla riduzione dello spopolamento e incentivazione al ripopolamento di diverse aree della Basilicata”.

Sul tema sono stati auditi il Commissario straordinario dell’A.R.L.A.B., Gerardo Travaglio, coadiuvato dalla Dirigente Maria Rosaria Sabia e, successivamente, il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma.

Travaglio ha affermato:

“La norma potrebbe aiutare a combattere lo spopolamento ma anche ad attirare nuovi cittadini lucani e favorire il ripopolamento dei piccoli Comuni.

Gli stessi temi sono già stati ampiamente affrontati in II Ccp.

Arlab è a disposizione a dare il proprio contributo anche in questo settore per agevolare cittadini e lavoratori.

Il Commissario straordinario ha evidenziato:

“Un progetto in corso sta migliorando la connettività mettendo in rete i Centri per l’impiego con postazioni di autogestione dislocate sui territori presso i centri stessi, in virtù di una banda larga più efficiente e dell’offerta di servizi che garantiscono agli utenti di contattare gli stessi Centri senza doversi spostare.

Arlab ha inoltre approvato il regolamento del lavoro agile che consente, a chi ne fa richiesta, di poterne usufruire”.

Su specifica domanda dal presidente Morea, circa la possibilità di allocare sportelli in alcuni Comuni capofila delle aree più marginali, Travaglio sostiene:

“Sarebbe possibile in via sperimentale, soprattutto lì dove c’è effettiva esigenza disponendo di risorse finanziarie e umane”.

A seguire, l’audizione del Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, su richiesta del consigliere Cifarelli che ha illustrato la PdL, in virtù di una esperienza di lavoro agile attiva nello stesso Comune.

Ha riferito Cosma:

“Il progetto è nato nel 2021, in epoca di Covid, da un’idea di un ingegnere tursitano.

L’esperienza va avanti da tre anni e quest’anno anche il Comune di Rotondella ha aderito all’iniziativa.

Il modello sta inoltre per essere traslato a Matera.

Grazie all’iniziativa sono arrivate persone da varie parti del mondo che hanno portato nuova linfa alla comunità.

Ugualmente a livello economico i risultati sono stati importanti.

Il Comune ha recuperato un immobile, utilizzando finanziamenti regionali, e ha messo degli spazi a disposizione dell’Associazione ‘Tursi digital nomads’ che cura il progetto.

I costi per l’Ente sono solo quelli relativi alle utenze.

La sede viene inoltre utilizzata dai residenti, da coloro che vengono da fuori paese e anche da lavoratori di aziende del Nord che lavorano da Tursi in smart working”.

Il consigliere Cifarelli ha richiesto al Sindaco di far pervenire la proposta ai titolari dell’Associazione per eventuali ulteriori suggerimenti.

L’esame della Pdl proseguirà in II Ccp.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Lacorazza, Bochicchio, Cifarelli, Araneo, Picerno, Marrese e Araneo.

la P.d.L. n. 21/24, illustrata in Aula dal presidente Morea, su: “Modifiche alla Legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2008, recante Contributi ai cittadini lucano che si avvalgono dei metodi Doman, Vojita, Fay e Aba”, di iniziativa dei consiglieri regionali Morea e Pittella.

Con lo strumento legislativo “si punta a garantire parità di trattamento a soggetti portatori di svantaggi psico-fisici sia con riguardo per all’accesso ai trattamenti sia alla garanzia in ordine alle coperture delle spese sostenute, senza alcun vincolo statuito a priori che veda nelle dichiarazioni ISEE la condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio”.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Araneo, Cifarelli, Picerno e Fazzari.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Morea, i consiglieri regionali Antonio Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Alessia Araneo (M5s), Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd), Maddalena Fazzari (FdI), Piero Marrese (Bd), Fernando Fortunato Picerno (FI) e Domenico Raffaele Tataranno (Lega).