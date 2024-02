L‘Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza ha disposto:

“con decorrenza immediata, l’istituzione del senso unico alternato sulla SP ex SS 7 Appia dal km 430+053 al Km. 433+684 dovendosi eseguire dei lavori di scavo e interramento cavi ai fini in via precauzionale per la tutela della pubblica e privata incolumità”.