Potenza: Mons. Carbonaro sulla tomba di Elisa CLAPS per raccogliersi in preghiera e tributare un omaggio floreale. I dettagli

Ieri mattina S.E. Mons. Davide CARBONARO, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata, in vista del triste anniversario della morte, si è recato sulla tomba di Elisa CLAPS per raccogliersi in preghiera e tributare un omaggio floreale.

Un gesto semplice ma estremamente eloquente, che affonda radici nella spiritualità cristiana di suffragare le anime benedette dei defunti.

“Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi – sottolinea Papa Francesco – sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio”.

Il pastore dell’Arcidiocesi ha affidato allo sguardo misericordioso e medicinale di Dio, capace di ogni perdono, tutta la storia di Elisa Claps che tanto ha segnato dolorosamente sia la comunità ecclesiale potentina che quella civile.