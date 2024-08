Potenza: nel segno della Fede e della Tradizione tornano i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria! Il programma

La Parrocchia Maria SS. Immacolata di Potenza si appresta a vivere giornate di intensa spiritualità e convivialità con i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria.

Dal 5 all’8 settembre, il quartiere di Rione Cocuzzo sarà animato da una serie di eventi religiosi e civili, progettati per unire la comunità in un abbraccio di fede e tradizione.

Sotto la guida del parroco don Donato, l’invito rivolto a tutti è chiaro: “Amate la Madonna e fatela amare!”, un messaggio che risuonerà nei cuori dei fedeli durante queste giornate speciali.

Un’occasione unica per rinnovare il legame con le tradizioni e riaffermare la propria fede, in un contesto che unisce generazioni diverse in un comune abbraccio di devozione.

Questa la locandina dell’iniziativa.