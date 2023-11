Potenza, nessun licenziamento per questi 80 lavoratori: ecco l’incontro

Presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro si è oggi tenuto, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, l’incontro sulla vertenza di lavoro nata a seguito della cessazione dell’attività dei due Supermercati a marchio Decò, siti a Potenza in via della Meccanica ed in via Giovanni XXIII.

All’indomani della chiusura dei punti vendita, sopraggiunta alla fine dello scorso mese di ottobre, le Organizzazioni Sindacali di categoria avevano chiesto l’intervento del Prefetto Campanaro a garanzia e salvaguardia dei livelli occupazionali degli 80 dipendenti, impiegati nei due Supermercati.

Dopo una lunga trattativa, nella serata odierna il Gruppo Conad e le società Inversion s.r.l. e Inversion dos s.r.l. e Inversion tres s.r.l., presenti al tavolo prefettizio con i rispettivi rappresentanti legali, hanno formalizzato l’accordo che consentirà, entro le prossime settimane, la riapertura dei due punti vendita sotto l’insegna Conad.

Il Gruppo Conad ha stimato la pianta organica dei due punti vendita in misura di circa 50 lavoratori equivalent full time, rendendosi disponibile, una volta acquisita la documentazione relativa alle singole posizioni contrattuali e retributive, a formulare un’offerta, in sede sindacale o protetta, idonea a garantire la conservazione dei livelli retribuitivi al personale in precedenza occupato.

Le società Inversion s.r.l. e Inversion dos s.r.l. hanno, per parte loro, confermato la disponibilità a non procedere ad alcun licenziamento rispetto ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato, con l’ulteriore impegno da parte di Inversion tres s.r.l.,a garantire il riassorbimento della restante platea dei lavoratori, tra interinali e somministrati.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro all’esito dell’incontro:

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito positivo dell’incontro odierno che ha cristallizzato un accordo a tutela dei livelli occupazionali dell’intera platea dei lavoratori ex Decò.

Ringrazio tutti i protagonisti di questa vicenda, parti datoriali e sociali, insieme con l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico ed il Sindaco di Potenza, per l’impegno profuso nella ricerca di una soluzione che tenesse nella debita considerazione le esigenze di tutti i lavoratori”.

Oltre alle parti datoriali e sindacali, erano presenti alla riunione l’Assessore allo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata Michele Casino ed il Sindaco di Potenza Mario Guarente.