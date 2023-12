Nuova ultracentenaria in Basilicata.

Ieri il Sindaco di Balvano Ezio Di Carlo ha donato ad Angela Bagnulo dei fiori per i suoi 102 anni.

Il bouquet di fiori contiene anche tre rose rosse che vogliono simboleggiare i tre grandi amori della sua vita: il marito Costantino, il suo unico figlio Antonio e le tre nipoti.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Angela!

Ecco le foto dei festeggiamenti.