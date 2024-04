Potenza, nuova sfida per l’Academy. In bocca al lupo

Scattano con la gara 1 dei quarti di finale in programma domani alle 19 al PalaPergola i playoff dell’Academy.

Dopo aver chiuso la stagione regolare in vetta in coabitazione con Antoniana, Caiazzo e Parete, i rossoblù ricevono la visita dell’ostica Polisportiva Portici 2000, capace di infliggere a Pace e compagni di gran lunga la peggiore sconfitta, in termini di gap finale, della prima fase, non più tardi di due settimane fa.

Al Palasport di Via Farina, infatti, si impose la squadra di coach Massaro 78-56 al termine di un match che i potentini seppero approcciare anche bene (12-21; 28-34 i parziali dei primi due quarti), salvo crollare inopinatamente nella seconda metà.

Uno schiaffo vero e proprio rimasto impresso, che Potenza ha l’obbligo di assorbire e riscattare nel primo appuntamento della post-season, al fine di incanalare nella giusta direzione questo primo turno con replica in Campania mercoledì 24 alle 19.30.

Per la verità, a parti invertite, ci fu poca storia anche nel match d’andata, quando i lucani erano in vantaggio di oltre trenta lunghezze ad otto minuti dal termine salvo chiudere sul +13 (75-62) la sfida, ma è tutt’altra Portici, anche in virtù dell’innesto di Marra, quella che si è vista da un certo momento in poi, con un roster capace di uscire dalle retrovie della classifica e scalare la graduatoria fino al sesto posto finale.

Le due società si affrontano per la nona volta a partire da Marzo 2021 ed il bilancio, neanche a dirlo, è in parità: 4-4 con una vittoria esterna ciascuno.

”Portici è una squadra esperta per questa categoria e capace di dare filo da torcere a chiunque, testimonianza ne è la sonora sconfitta di due settimane fa – argomenta il capitano Peppe Pace alla vigilia – soprattutto quando gioca in casa, il grande equilibrio della stagione regolare si rifletterà anche su questi playoff, i dettagli faranno la differenza e chi giocherà senza il vantaggio del fattore campo sarà libero da pressioni e capace di creare difficoltà alle avversarie”, ha concluso il lungo rossoblù prima dell’ultimo allenamento.

Palla a due alle ore 19.00 con ingresso gratuito, arbitrano l’incontro i signori Cusano e Venga di Avellino.