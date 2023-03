Potenza: nuova vita per questa struttura sportiva della provincia! I dettagli

Il Comune di Bella (Pz) rende noto che con delibera di Giunta Comunale n.28 del 28 febbraio 2023 è stato presentato alla Regione Basilicata il progetto per la rigenerazione, riqualificazione, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi presso la struttura sportiva polifunzionale esistente “Maneggio” e l’immobile adiacente siti nel Comune di Bella (PZ), in c.da Lagarelli, per un importo complessivo di € 347.364,20 a valere sui fondi Poc Basilicata 2014 – 2020 asse 7 inclusione sociale – Azione 6).

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Leonardo Sabato:

“E’ un progetto importante che rientra a pieno titolo nel nostro programma elettorale perché crediamo che questo patrimonio del Comune di Bella meriti tutta l’attenzione attraverso la candidatura a questo bando regionale al fine di riqualificare questa struttura, unica nel circondario, attivando tre tipologie di sport differenti.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di recuperare e valorizzare queste strutture sul territorio per inserirle in una rete turistica più ampia che possa determinare anche la concessione e la gestione sostenibile dal punto di vista economico ed energetico.

Riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché ciò possa avvenire”.

Su questo importante progetto l‘Assessore allo Sport Samuele Grippa ha dichiarato:

“Questo progetto di recupero e di valorizzazione coniuga sia l’aspetto sportivo con varie attività che l’efficientamento energetico della struttura al fine di renderla più appetibile per la futura gestione“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)