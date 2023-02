Potenza: nuovi locali per l’Università delle tre età che fa tanto per la nostra città! I dettagli

Siglata la Concessione in uso, a titolo oneroso, di un locale ubicato all’interno del Centro sociale ‘R.Vaccaro’, nel rione di Malvaccaro in favore dell’ ‘Unitre – Università delle tre età’, associazione di promozione sociale.

Approvazione dello schema di contratto.

Alla sottoscrizione del provvedimento, approntato dal dirigente Vito Di Lascio e dagli uffici dell’Unità di direzione ‘Bilanci e Partecipate’, presenti:

il vicesindaco Michele Napoli, l’assessore al Patrimonio Gianmarco Blasi;

il presidente dell’ ‘Unitre – Università delle tre età’, Enrico Mazzeo Cicchetti.

Così il vicesindaco:

“Un atto doveroso nei confronti di una realtà, quella dell’Unitre appunto, che svolge una rilevante funzione sociale per la comunità cittadina e non solo per essa, operando da 35 anni, fatta salva la pausa imposta dal covid, anche a supporto di persone in difficoltà o comunque fragili.

Penso per esempio ai corsi realizzati per illustrare alle persone anziane come difendersi dai tentativi di truffe”.

Ha sottolineato l’assessore Blasi:

“Offrire questa possibilità a chi contribuisce a diffondere il sapere e la cultura intesa in senso ampio, fino a comprendere anche la cultura della solidarietà, ha una duplice valenza sia nei confronti di chi fa tanto per la nostra città, sia per quanto attiene alla volontà di dare nuova vita al ‘Centro sociale di Malvaccaro’, che deve tornare a essere luogo di incontro e di socializzazione per i potentini”.

Il contratto di concessione in uso a titolo oneroso, prevede una durata di tre anni a decorrere dalla stipula dello stesso, e disciplina l'uso di alcuni locali di proprietà comunale che si trovano al primo e al secondo piano del Centro sociale, per un totale di circa 100 metri quadrati.

