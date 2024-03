Potenza: nuovo assalto a un bancomat in provincia! Ecco i dettagli

Un rapido ed efficace intervento dell’autopattuglia di ronda ispettiva dell’istituto di vigilanza discovery ha impedito un tentativo di furto allo sportello Bancomat presso la filiale BPER di Rionero in Vulture, mettendo in fuga i malviventi e collaborando con le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Verso le 03:30 di questa mattina (16/03/2024) un repentino boato ha attirato infatti l’attenzione dell’autopattuglia impegnata nei suoi servizi di monitoraggio nella zona.

Prontamente, l’equipaggio ha individuato un tentativo di furto in corso presso la filiale BPER.

L’intervento celere ha sorpreso i malviventi, impedendo loro di portare a termine il furto e mettendoli in fuga.

Tuttavia, i criminali, nel tentativo di eludere la sicurezza, hanno reso inutilizzabile l’autovettura dell’istituto di vigilanza spargendo chiodi a tre punte nelle vicinanze.

Dopo aver allertato prontamente le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per gli accertamenti del caso, c’è stata collaborazione attiva con le autorità competenti per fornire ogni informazione utile e assicurare che i responsabili venissero identificati e catturati.