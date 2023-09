Potenza, operatori socio-sanitari: in attesa dell’assunzione tramite concorso unico regionale si procederà allo scorrimento di queste graduatorie. I dettagli

Il segretario regionale del comparto sanità della Cisl Fp Pierangelo Galasso in una nota comunica:

“A seguito della nostra richiesta urgente, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il direttore generale dell’AOR San Carlo sul problema della carenza di personale di supporto nel corso del quale abbiamo ricevuto rassicurazioni che, in attesa delle graduatorie del concorso unico regionale per operatori socio-sanitari, si procederà allo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato.

Tale intervento permetterà di risolvere alcune criticità da noi rappresentate, in attesa di poter assumere a tempo indeterminato tramite concorso.

Diamo atto alla direzione strategica di aver percorso tutte le strade per dare risposte ai lavoratori e per risolvere situazioni di criticità che, in taluni casi, erano diventate insostenibili”.a

