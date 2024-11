Potenza: Palazzo di Città illuminato di blu per la tutela di questi diritti! L’iniziativa

Il Comune di Potenza aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma il 20 Novembre.

In questa data si celebra il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Da diversi anni Anci e Unicef Italia, insieme, sostengono l’impegno delle Amministrazioni comunali nella promozione del benessere dei minorenni.

Per questo il Comune di Potenza illumina di blu il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nel centro storico del capoluogo, come invito a ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini e gli adolescenti e a ricordare l’indispensabile ruolo svolto dalle Amministrazioni comunali nel promuovere la Convenzione ONU e i diritti in essa sanciti.

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini e adolescenti.

L’iniziativa vuole essere anche un’opportunità per le Amministrazioni locali per rinnovare il proprio impegno verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione dei principi della Convenzione ONU.

Una mappa online accoglierà le foto di tutti i monumenti ed edifici illuminati di blu inviate a UNICEF Italia.

La mappa permetterà a tutti i cittadini di scoprire i monumenti illuminati e di avere una visione d’insieme di tutte le città che simbolicamente ricorderanno la Convenzione ONU, contribuendo a diffondere la conoscenza dei principi in essa contenuti.

La mappa sarà visitabile sul sito del Comitato Italiano per l’UNICEF all’indirizzo www.unicef.it/goblue.