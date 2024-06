Potenza: patenti ritirate, alcol e droga. Ecco l’attività dei Carabinieri in provincia

Prosegue l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dal Comando Provinciale di Potenza e svolta attraverso l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

Negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e, nello specifico, delle violazioni in materia di circolazione stradale e stupefacenti.

In tale contesto è stata rafforzata la presenza e vigilanza sulle vie comunali, lungo le strade statali e nei luoghi di aggregazione di giovani al fine di garantire il rispetto della legalità.

Nel corso delle citate attività istituzionali, i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare in stato di libertà:

– per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 33enne ed un 26enne, entrambi cittadini italiani, i quali, sottoposti a controllo con etilometro, sono risultati in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico 1,17 g/l per il primo e 0,57 g/l per il secondo).

Ad entrambi è stato ritirato il titolo di guida ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca;

– a vario titolo, per uso di atto falso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, due cittadini georgiani, domiciliati a Napoli.

Il primo è stato sorpreso alla guida con patente non conforme all’originale e senza alcun titolo che ne giustificasse la presenza sul territorio nazionale. Il secondo, passeggero, era anch’egli privo di documenti che ne giustificassero la presenza in Italia;

per uso di atto falso, un senegalese residente in provincia di Salerno, sorpreso alla guida di un veicolo con patente non conforme all’originale;

per ricettazione, un 47enne italiano che, a seguito di perquisizione presso il proprio garage adibito ad officina di autoriparazione, è stato trovato in possesso di quattro blocchi motore smontati, di dubbia provenienza, senza che ne giustificasse il possesso;

per omessa denuncia, un anziano che non aveva comunicato agli organi preposti il trasferimento di un fucile regolarmente detenuto dal vecchio al nuovo domicilio. L’arma è stata sottoposta a sequestro e, contestualmente, è stata avanzata la proposta di divieto detenzione armi.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano hanno altresì segnalato alla Prefettura di Potenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani che detenevano, rispettivamente, una dose di cocaina e 23 grammi di marijuana.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 65 veicoli e 4 esercizi pubblici ed identificate 87 persone.

Per tutti i sopra citati, naturalmente, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività ordinaria e straordinaria di controllo del territorio proseguirà sul vasto territorio potentino dove, attraverso l’impiego dei militari del Comando Provinciale di Potenza, l’Arma dei Carabinieri, nei numerosi centri, garantisce un impegno e un’attenzione costante nella prevenzione e repressione di qualsiasi forma di illegalità.