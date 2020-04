Potenza, “Pensieri sospesi” in tempo di Coronavirus: Pierluigi Argoneto di Liberascienza raccoglie il punto di vista di divulgatori, scienziati e intellettuali

L’Associazione Liberascienza di Potenza partecipa al dibattito sulla pandemia causata dal coronavirus, proponendo, con il proprio consueto stile divulgativo, un approfondimento sulle tematiche legate all’emergenza da Covid-19.

Lo fa attraverso il lancio, tramite i propri canali di comunicazione on line, dell’e-book dal titolo “Pensieri sospesi. Dialoghi per il tempo che verrà”, a cura di Pierluigi Argoneto.

La pubblicazione è una raccolta di interviste a divulgatori, scienziati, intellettuali e giornalisti, legate in maniera più o meno diretta alla situazione di crisi sanitaria che il mondo sta affrontando, per raccontarla da punti di vista e prospettive diverse.

L’e-book può essere scaricato gratuitamente sul sito di Liberascienza al seguente link: bit.ly/ZollettaLS.

Nelle scorse settimane Pierluigi Argoneto, divulgatore scientifico e scrittore, ha intervistato live, su Facebook, esperti in ambiti differenti, confrontandosi sui temi emersi dalla riflessione sulla pandemia di SARS-CoV-2 e sulla quarantena.

Gli appuntamenti quotidiani, denominati “La Zolletta di Liberascienza”, poiché programmati all’ora del caffè pomeridiano (dalle ore 14:00 alle ore 15:00), sono stati uno spunto per ragionare insieme al pubblico di attualità e scienza e per sottolineare l’importanza di stare nella società, condividere pensieri e crescere insieme.

Come ha dichiarato alla nostra Redazione Argoneto:

“Abbiamo deciso, partendo dal Covid, di allargare un po’ la riflessione su altre tematiche, utili come spunto anche per altre questioni.

L’invito è stato rivolto per parlare soprattutto dell’impatto che il tutto ha creato nella nostra società.

Abbiamo così invitato medici, un epistemologo, una psicologa, giornalisti ed esperti di comunicazione.

Questo ciclo di incontri è stato pensato per tre settimane”.

I 14 protagonisti delle interviste, raccolte e rielaborate nell’e-book, sono:

Luigi Armignacco

Amedeo Balbi

Ernesto Belisario

Piero Bianucci

Paola Bonini

Francesca Buoninconti

Gilberto Corbellini

Cristina Da Rold

Domenico Dell’Edera

Pietro Greco

Costanza Jesurum

Luciano Monti

Daniele Palumbo

Rossella Panarese.

Come il famoso caffè sospeso di Napoli, adesso i loro pensieri sono messi a disposizione, “sospesi” appunto, per chiunque voglia trarre spunto per ulteriori considerazioni o per capire meglio il momento storico che stiamo vivendo.

Le riflessioni, al fine di facilitare la fruizione del lettore, sono state raggruppate in tre aree tematiche: l’uomo e la natura, l’uomo e gli altri, la voce dell’uomo.

Dal 2010 Liberascienza si occupa di raccontare il progresso del pensiero umano nel suo complesso, con le ripercussioni sociali ed economiche che ne derivano, e di rendere accessibile a quante più persone la cultura e la ricerca sviluppate in ogni campo del sapere, evidenziando le connessioni tra discipline diverse.

Con questi stessi obiettivi l’associazione dal 2016 ha ideato e organizzato tre edizioni del Festival della Divulgazione (www.festivaldelladivulgazione.it), una manifestazione fatta di incontri, scambi e visioni, secondo un’idea che individua nella conoscenza il motore di sviluppo e miglioramento della società.

I testi contenuti nell’e-book sono le trascrizioni, riviste e approvate dagli autori, delle interviste rilasciate a Liberascienza nel periodo marzo-aprile 2020.

Le interviste, realizzate secondo il format denominato “la Zolletta”, sono tutte disponibili in modalità video sui canali social e a questo link di Youtube: https://bit.ly/2UHXRLF.

