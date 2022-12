Potenza: per Giulia, prima donna del Sud a guidare un autobus, murale in provincia! Ecco le foto dell’inaugurazione

Il Comune di Satriano di Lucania ha organizzato, per oggi 30 dicembre, il convegno “Parità di genere. Un valore per tutti”.

Tra gli ospiti il Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, la Presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, Antonella Romaniello della Lueteb, l’artista e presidente di “Arte per la Valle”, Luciano La Torre, e il parroco di Satriano, Gianluigi Innella.

Ad aprire il convegno, che si è tenuto dalle 10:30 presso l’Aula Consiliare del Municipio, i saluti del Sindaco Umberto Vita.

Durante la mattinata si è parlato anche di Giulia Solomita Camera, la satrianese che, prima nel Sud Italia, prese la patente D per ricoprire l’incarico di autista di autobus, nel lontano 1961.

Una donna tenace, capace e coraggiosa, un esempio contro i pregiudizi nei confronti delle donne nella cultura maschilista meridionale, che il Comune di Satriano di Lucania ha voluto omaggiare e ricordare a pochi mesi dalla scomparsa con un murale a lei dedicato.

Dopo il convegno, presso Via Dei Fiori, c’è stata infatti l’inaugurazione dell’opera di Luciano La Torre dedicata alla compianta Giulia, entrata nel cuore dei Satrianesi non solo per la sua determinazione e la sua forza ma anche grazie al suo sorriso e alla sua disponibilità verso tutti.

Ecco le foto.

