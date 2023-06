Potenza: per gli arcieri Daniele, Salvatore e Gianmarco un riconoscimento da parte del Sindaco! Complimenti

Martedì 13 giugno, ospiti dell’amministratore Nicola Macchia, figlio del presidente rossoblù, i detentori del titolo Italiano indoor divisione arco nudo juniores, hanno ricevuto per mano dell’assessore allo sport del comune di Potenza, Gianmarco Blasi, una targa di riconoscimento da parte del Sindaco Mario Guarente e di tutta l’amministrazione Comunale.

L’assessore Blasi ha ringraziato Daniele Miglionico, Salvatore Signa e Gianmarco Vendegna per l’impegno profuso e per l’orgoglio con cui indossano la maglia della Asd Arcieri Lucani Potenza portando in giro per l’Italia il nome della nostra Città.

Una inaspettata visita allo Stadio Viviani che ha molto incuriosito i giovani Arcieri Potentini accompagnati dal Presidente Regionale Fitarco, Nicola Taddei e dal tecnico Luciano Spera.

Proprio quest’ultimo ha ringraziato l’Assessore Blasi e l’AD Macchia per la possibilità di confronto tra due Società Sportive che hanno in comune, tra altri, l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei propri Atleti e di conseguenza la qualità delle prestazioni investendo, anche con fondi propri, nel miglioramento delle strutture sportive.

Il sodalizio Potentino, che vanta 80 tesserati, ha conquistato il quinto Titolo Italiano nell’edizione 2023 dei Campionati Italiani Indoor, in una spedizione che ha visto protagonisti anche altri atleti Potentini, Rosanna Falasca, Pasquale Miglionico, Mattia Mazzilli, Ludovica Rotundo e la giovane Sara Larocca che al primo anno di attività ha già centrato una qualificazione tricolore.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)