Potenza: per i nonni e bisnonni di questi piccoli alunni in dono la piantina della riconoscenza, simbolo di un legame autentico. L’iniziativa

Giovedì 27 Aprile alle ore 15,00 presso la palestra della Scuola Primaria di San Nicola si svolgerà un importante incontro che coniuga “La Giornata della Terra” con l’avvio de “Il Maggio dei Libri 2023” e che vedrà la partecipazione preziosa dei nonni e bisnonni degli alunni, nell’ ottica dei numerosi interventi per la valorizzazione della comunità educante voluti dal Dirigente Scolastico, Prof. Rocco Telesca.

Gli alunni, dopo aver ascoltato, letto o interpretato con diversi linguaggi espressivi racconti “per salvare il Pianeta” sono giunti ad importanti riflessioni sui principali problemi ecologici e sull’importanza della sostenibilità ambientale.

In particolare, affidando le considerazioni ai propri nonni, quali custodi delle saggezze e di esempi delle buone pratiche quotidiane che fanno bene a noi e al nostro Pianeta, li ringrazieranno di aver piantato in loro il seme dell’Amore per la Famiglia.

Oltre all’attestato-ricordo di tale momento trascorso insieme, ciascun nonno riceverà la piantina della RICONOSCENZA come piccolo gesto di grande affetto e simbolo di legame autentico.

Il Plesso della Scuola Primaria di San Nicola dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Busciolano” di Potenza sostiene da sempre il valore della lettura come strumento coinvolgente e idoneo che arricchisce gli alunni e come ‘gioco’ che stimola la curiosità e l’immaginazione in un misto di finzione e realtà.

La lettura, migliorando le capacità di concentrazione e di comunicazione aiuta i bambini a relazionarsi con il mondo ma, quest'anno l'iniziativa si arricchisce del segno inconfondibile del ritorno a una vita comunitaria e soprattutto con il coinvolgimento sinergico dell'istituzione scolastica e delle famiglie insieme, riappropriandosi della gioia della condivisione dei piccoli grandi gesti.

