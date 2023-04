Bella: “Casa dell’Acqua” e questo nuovo parcheggio presto a disposizione dei cittadini! I dettagli

Il Comune di Bella fa sapere:

“Sabato 29 aprile alle ore 10:00, alla presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo, verrà inaugurata ‘La Casa dell’Acqua’, installata in questi giorni nella villa comunale, contestualmente al taglio del nastro del nuovo parcheggio dell’edificio comunale, dopo i lavori di consolidamento del muraglione in pietra in Vico I° Corso Italia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)