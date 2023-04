Basilicata, Arpab: “risultato storico che consentirà di potenziare il personale e dare stabilità agli attuali lavoratori”. Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“Era il 22/12/2022 quando la UIL FPL di Basilicata rivolse un appello a tutti i parlamentari affinché si attivassero per assicurare un’efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico e garantire adeguati livelli di tutela della salute pubblica.

In quell’occasione chiedemmo di autorizzare l’Arpa, a partire dalle ARPAB Basilicata e il Dipartimento Ambiente, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni e stabilizzazioni di personale per il pieno svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

A tal proposito sensibilizzammo i parlamentari lucani, consegnandogli una nostra proposta al fine di vagliarla e portarla a termine.

Ad oggi siamo veramente felici che tale proposta sia stata attuata, grazie ai nostri parlamentari lucani di Maggioranza che ci hanno creduto ed hanno portato in porto tale provvedimento.

Con il Decreto Legge 22 aprile 2023 N° 44 al Capo I articolo 3, comma 4 e 5,infatti, viene data la possibilità di assumere a tempo determinato, in Deroga alle disposizioni dell’articolo 9, comma 28 e nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta.

Le Regioni e l’ARPA, pertanto, fino al 31/12/2026, possono procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta del personale, previo colloquio selettivo e valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta e che abbia maturato almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi otto anni e che sia stato assunto con procedura concorsuale.

Un risultato storico che consentirà da un lato di potenziare il personale all’ARPAB, ma anche di dare stabilità agli attuali lavoratori a tempo determinato che potranno così essere stabilizzati.

Come sindacato dunque avevamo visto giusto quando con forza respingemmo l’assunzione tramite il lavoro interinale che oggi non avrebbe consentito la stabilizzazione.

Occorre ora continuare il confronto con la Regione per incrementare all’ARPAB i rispettivi fondi contrattuali.

E’ indispensabile riprendere da subito il confronto riaprendo il tavolo delle trattative.

La UIL FPL è fortemente impegnata su questi obiettivi e auspica che si continui su questa strada del dialogo costruttivo a tutela dei lavoratori dell’agenzia”.a

