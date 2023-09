Potenza: per la gioia dei più piccoli nuova area giochi nella Villa di Santa Maria! Ecco le foto dell’inaugurazione

Inaugurata l’area giochi all’interno della Villa di Santa Maria.

Presenti alla cerimonia che era in programma oggi mercoledì 13 settembre 2023, alle ore 11:00, il Sindaco di Potenza Mario Guarente, gli assessori comunali Maddalena Fazzari e Michele Napoli (vicesindaco) e l’assessore regionale Cosimo Latronico.

All’iniziativa hanno partecipato anche i volontari del programma di promozione della lettura ‘Nati per leggere’, di Potenza, e gli alunni delle scuole vicine all’area verde.

Ha evidenziato l’assessore Fazzari:

“Prosegue il nostro impegno per migliorare aspetto e funzionalità dei parchi cittadini, lavoro del quale beneficeranno soprattutto i più piccoli, auspicando che ciascuno di noi voglia e possa contribuire al rispetto dei luoghi, per vivere tutti insieme in una città più verde, più bella, nella quale sia piacevole vivere, trascorrere del tempo in serenità e divertirsi”.

Ecco le foto dell’inaugurazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)