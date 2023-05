Potenza: per la nostra attesissima Sfilata dei Turchi consegnati già circa 300 vestiti ai figuranti! I dettagli

In una sua nota l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio, dichiara:

“Essere riusciti a consegnare già circa 300 vestiti ad altrettanti figuranti dell’edizione 2023 della Storica Parata dei Turchi, testimonia l’ottimo lavoro organizzativo svolto dagli uffici comunali che, con grande abnegazione, proseguono senza sosta nella corsa di avvicinamento all’evento del 29 maggio.

Aver scelto di digitalizzare completamente l’intero processo di assegnazione, con un impegno meticoloso e ininterrotto del responsabile dell’ufficio Cultura Antonio Capozza, della coordinatrice della Storica Parata dei Turchi, Maria Rosaria Gallo, delle sartorie e di tutti i loro collaboratori.

Come Amministrazione comunale abbiamo chiesto a tutti di offrire il proprio contributo in termini di tempo e disponibilità, comportamento che ci ha consentito di rispettare e, anzi, anticipare il cronoprogramma seguito nelle precedenti edizioni, così da raggiungere già nel primo fine settimana di maggio, queste numeri di rilievo, per i quali non va dimenticata il supporto di quanti si sono recati al punto di ritirno nel centro sociale di Malvaccaro, con operazioni che, in ogni caso, si sono svolte in tempi molto contenuti.

Nel ringraziare tutti, rimango ogni anno più ammirata per l’attaccamento che i potentini dimostrano nei confronti del momento culturale più identitario della nostra comunità.

Sono certa che anche quest’anno la Città tutta offrirà il 29 maggio prossimo uno spettacolo indimenticabile”.a

