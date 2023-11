Potenza: per l’Academy Basket ancora una bella vittoria! Complimenti ragazzi

L’Academy deve vincerla due volte, ma al termine di un supplementare batte 72-71 al PalaPergola la capolista Parete nel recupero dell’8^ di andata del campionato di C unica.

L’ottimo impatto dei rientranti Borioni (9 punti in un amen) e Pace (8 appena entrato nel terzo quarto), ispira i padroni di casa, che paiono sempre in controllo della sfida, pur senza mai riuscire ad imprimerle il break decisivo.

E’quello che sembra arrivare al rientro dopo la pausa lunga, quando una tripla di Cagnacci (41-36) innesca un parziale che si dilaterà fino al 19-6 del massimo vantaggio firmato Esposito (57-42) sull’ultima azione del terzo quarto, prima di un canestro di De Sena in chiusura di quarto in cui l’Academy non spende fallo pur non essendo entrata ancora in bonus.

E’ un momentaneo -13 che, però, riaccende una partita apparentemente chiusa e che Parete ha il merito, pur essendo stata sempre sotto nel punteggio lungo i quaranta minuti, di rimettere in piedi, con la tripla di Palma che impatta a 63 e rinvia ogni discorso al supplementare.

Un overtime, come spesso accade, che la squadra in rimonta approccia sicuramente meglio, trovando addirittura quattro lunghezze di vantaggio (65-69), con un gioco da tre punti di Iommelli, ma Borioni torna a segnare proprio nel momento decisivo, prima con due liberi e poi con la tripla del sorpasso (70-69).

Si entra nell’ultimo giro di lancette, Damjanovic riceve un lob che converte in un nuovo +1, ma sul capovolgimento di fronte Pace, dal post basso, è abile nel pescare il taglio di Labovic per il canestro che rimette Potenza di nuovo avanti, stavolta in maniera definitiva.

C’è tempo per l’ultima azione con diciassette secondi sul cronometro, ma i potentini stringono le maglie difensive, conquistando il rimbalzo sull’errore dalla media di De Rosa e mandando definitivamente in archivio una vittoria d’importanza capitale vista l’emergenza del momento (out Naddeo, è uscito anzitempo anche Assui per un colpo al ginocchio).

Domenica 3 a Ruoti la terza sfida della settimana, quando Lorusso e compagni saranno ospiti della University nell’unica sfida tutta lucana di questa serie C.

Academy Basket Potenza – Academy Basket Parete 72-71 (36-31; 57-42; 63-63)

Academy Basket Potenza: Banin 3, Vece, Pace 8, Lorusso 10, Labovic 11, Borioni 17, Assui 5, Guglielmi ne, Cagnacci 9, Serra ne, Naddeo ne, Esposito 9. All. Bochicchio

Academy Basket Parete: De Rosa 16, Ottieri ne, Mormile, Mataluna, Iommelli 18, Gravina ne, Palma 12, Stivaletta 3, Anderlucci 4, Damjanovic 10, De Sena 8. All. Porfidia

Arbitri: Bombace di Giugliano e Perretti di Napoli